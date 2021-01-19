Погодный апокалипсис в Сочи. В воскресенье курорт пережил мощный ураган, а в ночь на вторник на город обрушился снегопад. Осадков выпало немного – около 10 сантиметров. Но этого хватило, чтобы парализовать движение общественного и личного транспорта.Большая часть местных автолюбителей банально не успели «переобуться». На улицу выехали прямо в летней резине и образовали заторы на дорогах. Плюсовая температура превратила снег в «кашу» из грязи. Сейчас последствия стихия расхлебывают местные коммунальные службы. Более 800 единиц техники работают на улицах курорта.Заторы на дорогах Сочи начали еще ночью. Транспортный коллапс случился в районе по дороге на гору Ахун. Из-за низкой температуры и мокрого снега на серпантине образовался гололед. Справиться со стихией на летней резине оказалось нереально, поэтому водители включали «аварийки» прямо в пробках. Одни ждали помощи, другие – уходили на спуск.Утром гололед сковал город в девятибалльные пробки. «Яндекс.Карты» показывали большое количество ДТП на дорогах курорта и ближайших подъездах к Сочи. На Мамайском перевале водители цистерны с газом не справился с управлением и загремел в дорожное ограждение. По предварительной информации, никто не пострадал. На участке было немного затруднено движение.Еще одно жесткое ДТП случилось на Лысой горе. Водитель легковушки не справился с управление при повороте и слетел с дороги. Машину остановилась у порога жилого дома и завалилась на левый бок. По предварительной информации, никто не пострадал, но инцидент спровоцировал транспортный коллапс.Обошлось без пострадавших и ДТП на улице труда в Сочи. Во время спуска с горы здесь занесло тяжеленую фуру. Она задела дорожное ограждение у остановки общественного транспорта и остановилась. Свидетели убеждены, если бы мастерство водителя, жертв было бы не избежать. Одно время фура даже летела на толпу зевак. Но водитель справился с заносом и увел машину в другую сторону.Сразу три машины столкнулись на улице Транспортной. Из-за гололеда иномарки буквально катились по дороге и собрали «гармошку». По предварительной информации, никто не пострадал. Машины получили незначительные повреждения.Из-за погодных условий сегодня закрыты для посещения Башня Ахун и 33 водопада.