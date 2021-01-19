Лидер кубанских единороссов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Николай Гриценко отметил, что представителей кубанских СМИ всегда отличали талант и трудолюбие, активность и творческий подход. Но главное – ответственность за судьбу родного края, стремление изменить жизнь к лучшему.«Вы находите актуальные темы, волнующие земляков, поднимаете острые вопросы и предлагаете пути решения проблем. Вы всегда в самой гуще событий, чтобы читатели, слушатели, зрители получали оперативную и достоверную информацию. Порой вы работаете настолько в трудных и опасных условиях, будь это «красная зона», пожар или авария», − сказал Николай Гриценко.От Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» представители ведущих СМИ Кубани получили памятные подарки.Говоря о предстоящих задачах, Николай Гриценко отметил, что в 2021 году пройдет масштабная избирательная кампания − выборы в Государственную Думу. Поэтому нужно, не останавливаясь на достигнутом, обновить проекты партии в соответствии с важнейшими приоритетами, привлечь новых сторонников.«Нам предстоит сформировать новую предвыборную программу, с которой партия пойдет на выборы в Государственную Думу. Эта программа должна стать народной. Для этого нам необходимо вовлечь людей и обеспечить им право стать полноценными соавторами новой программы «Единой России», − сказал секретарь реготделения «Единой России», подчеркнув, что ключевой деятельностью для кандидатов от партии станет волонтерство.«На это нас нацелил и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступая на Социальном форуме «Единой России», − заключил Николай Гриценко.