Прошлый год стал рекордным по преодолениям всего и вся. Сев на карантин, страна начала прислушиваться и присматриваться к себе. На вынужденных выходных из-за пандемии коронавируса наш народ выспался и критически взглянул на себя в зеркало. Тут лишняя складочка на животе, под глазами мешки, седина пробивается... А из инстаграма свысока смотрит загорелый парень с животиком-кубиками.- Уходишь на работу – еще темно, приходишь с работы – уже темно. А выходные пролетают, только стоит щелкнуть пальцами. А тут появилась возможность разглядеть себя, так сказать, при свете дня, - смеется 25-летний зубной техник из Анапы Илья Казаков.То, что Илья увидел в зеркало, ему не понравилось. Этому пухлому очкарику средних лет, эдакому коренастенькому Обломову, не может быть меньше 40.- Я переехал в Анапу несколько лет назад из Москвы. Окончил медицинский колледж, нужна была практика. А здесь были друзья в стоматологической клинике. Тогда я с удивлением узнал, что на курорт люди едут не только отдыхать, но и для того, чтобы заняться своим внешним видом, - рассказывает Илья. – Здесь столько красивых людей. Грешно, выглядеть иначе.Марафонов для худеющих в сети немало. Но в одном из них победителю за стремление к стройности пообещали новенький «Мерседес». Илья решил попытать счастье, обретя дополнительный стимул. Он внес необходимый взнос за участие марафона. А ему в ответ организаторы прислали индивидуальную программу тренировок и питания. Процесс пошел.- Могу сказать, что отказаться от любимых, но вредных продуктов, для меня было несложно. Я, как православный христианин, часто пощусь, поэтому бороться с этой зависимостью умею, - говорит Илья.Тяжелее для него было ждать результата, ежедневно поглядывая на весы.РАСПОРЯДОК ДНЯДень Ильи начинается в 6.30 утра.Рассчитывать время подъема нужно так, чтобы на сон оставалось не меньше 7-8 часов. От этого зависит и здоровье и внешний вид.- Перед завтраком я выпиваю два стакана теплой воды. А потом варю себе кашу или жарю омлет, - говорит Илья.В 8 утра он отправляется на работу, чтобы в 12 часов уже попасть в зал на первую тренировку. Благо, парню повезло. Через стенку от его рабочего кабинета – хорошая тренировочная площадка.Тренировка Ильи длится не меньше двух часов. Программа индивидуально рассчитывается тренером.- Дальше – обед. Гречка с курицей. Отдыхаю и снова иду на работу, - продолжает Илья.Начальство, кстати, поддержало стремление парня выглядеть подтянутым и спортивным.Дальше до 18.00 Илье обязательно нужно поужинать.- Так как обед был плотный, ужин должен быть легким, - говорит он. - А потом вечером выхожу на набережную и пробегаю от 3 до 10 км.Придя домой, нужно принять теплую ванну, чтобы мышцы пришли в тонус.Вместо еды уже – только вода.- Так и живем по режиму, - улыбается Илья.ВЫИГРЫШВ конце декабря результат Ильи ошеломил жюри марафона. Парня, похудевшего с почти 100 до 77 килограммов за месяц, решили наградить по труду.- Многие мои друзья и сейчас пишут, неужели правда, можно выиграть тачку за то, что ты похудеешь и приведешь себя в форму?! Я подтверждаю – можно, - говорит парень.Свою победу он решил посвятить маме и даже передарил ей новенький «Мерседес». Но родительница от дорогого и такого желанного подарка отказалась.- Она сочла, что для меня эта машина больше подходит, - продолжает Илья. – На том и решили.Как известно, главное для всех худеющих не только сбросить вес, но и удержать его. Так вот Илья своих тренировок не оставляет, позволив себе пару маминых новогодних салатиков, он снова бежит в зал, избавляться от лишнего. А блестящая иномарка мечты во дворе только позволяет не забывать о мере.