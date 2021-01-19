Снег и морозы в Краснодаре – явления редкие. Бывают нечасто и недолго. От силы пару раз в год. Но сейчас исключение. Уже третий день на Кубани температура не поднимается выше нуля, а снега навалило на месяц вперед. Одни люди повалили на горнолыжные курорты, другие – на склоны у дома.Один из спусков раскинулся прямо за фитнес-центром на Юбилейном. На выходных здесь было не протолкнуться. В будние дни ситуация попроще: катайся сколько хочешь. Местная ребятня облюбовала склон с самого утра 18 февраля. Ближе к вечеру двое детишек пошли на очередной спуск. Остановились уже в вонючей реке.- Они катились с горки и резко рухнули в овраг. Он был присыпан снегом. Оттуда сразу полился поток нечистот, – говорят очевидцы.Пока дети бились в панике, на помощь подоспел мужчина. Он вытащил ребят из воды, пока их не накрыла вонючая волна и не унесла дальше по течению. Куда оно ведет – неизвестно.- Речь о сливе ливневой канализации возле фитнес-центра на улице Клары Лучко. Сюда вечно стекают сточные воды. Вонь – жуткая. Боремся с этим не первый месяц. Продохнуть рядом с этом рекой – нереально, – делятся очевидцы.Сейчас с детьми все хорошо. Хотя на видео, опубликованном в социальных сетях, слышны истошные звуки ребят. Они испугались, что их унесет течением.- По данному факту специалисты администрации Западного округа 19 января провели проверку на месте. Установлено, что на участке происходит сброс талых вод из системы ливневой канализации. Коллектор для слива ливневых вод был сформирован в 2012 году после завершения строительства расположенного рядом фитнес-центра. – сказали «КП – Кубань» в мэрии Краснодара. – Территория является участком водоохраной зоны реки Кубань, поэтому она не огорожена. Расчистка и вывоз снега оттуда не производится. Овраг, расположенный рядом с ливневым коллектором, не является местом для организации мероприятий или пребывания людей.