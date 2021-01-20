Число заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 197 человек. Уже больше недели на Кубани фиксируется не менее 190 новых случаев заражения. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. Однако в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. В понедельник, 18 января, на Кубани началась массовая вакцинация от COVID-19.Уже сейчас в Краснодарском крае привились от инфекции около 12,7 тысяч человек. Всего на территории региона функционируют 97 центров вакцинации, включая 87 поликлиник.- На сегодня около 60% привитых в регионе составляют медики. Среди прошедших вакцинацию также люди старше 60 лет, работники образования и сферы обслуживания, жители с хроническими заболеваниями. Из 12695 человек 3885 уже прошли полный курс вакцинации – две прививки. Сегодня, 20 января, вторую прививку сделают еще 4913 жителей Кубани – сказали «КП» – Кубань» в краевом министерстве здравоохранения.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 20 января 2021В Краснодаре за минувшие сутки заболели 53 человек.Коронавирус в Анапе 20 января 2021В Анапе 4 человека заразились.Коронавирус в Сочи 20 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 22 жителя.Коронавирус в Геленджике 20 января 2021В Геленджике за последние сутки зафиксировано 8 новых случаев инфицирования.Коронавирус в Туапсе 20 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлено 9 зараженных COVID-19.Коронавирус в Ейске 20 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки пять заболевших.