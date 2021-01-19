В Краснодарском крае продолжают свирепствовать крещенские морозы. Максимально холодной будет ночь на 20 января. Температура воздуха в регионе местами упадет до критических отметок – до минус 25 градусов. Морозы будут при переменной облачности. Небольшой снег синоптики прогнозируют лишь местами. Холод принесет туман и гололедно-изморозевые явления.- Ветер ожидается западной четверти 4-9 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью от -12 до -17°С, местами в северной половине края до -21°С. Днем столбик термометра поднимется до минус 4-9°С.Не обойдут морозы и Черноморское побережье Кубани. Здесь метеорологи прогнозируют снегопад, на участке от Джубги до Магри дождь, переходящий в мокрый снег и гололед. Ветер будет дуть западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью на юге региона тоже будет рекордно холодной: ночью от -3 до -8°С, днем от -1 до +4°С.В Краснодаре существенных осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман. Ветер по прогнозу западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -13 до -15°С, днем – от -5 до -7°С.На ближайшие дни в регионе синоптики прогнозируют переменную облачность. Снег возможет преимущественно 21 января, 22 января осадки маловероятны, но зато усилится юго-восточный и юго-западный ветер: на Азовском побережье до 13 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик - порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21 января от -10 до -15°С. При этом местами в восточной половине регионе столбик термометров опуститься до -25°С.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что такой холодной погоды в Краснодарском крае не было вот уже 77 лет. Одновременно январь 2021 года может стать самым влажным за всю историю наблюдений.