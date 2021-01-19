В краснодарском поселке Пригородный неотложка приехали на вызов. Пока пациенту оказывали медицинскую помощь, машину сильно занесло снегом. В итоге – скорая утонула в сугробе и забуксовала.Но два хрупкие девушки, медицинские работники, не растерялись и взялись толкать «ГАЗель». А единственный мужчина в бригаде - водитель - сидел за рулем. Буквально через несколько минут фельдшеры вызволили автомобиль из снежного плена.- Ура, мы сделали это! – делятся девушки на видео.Они радуются по-женски эмоционально: хлопают в ладоши и прыгают. В гараже городской станции скорой помощи «Комсомольской правде» - Кубань» уточнили, что полная масса «ГАЗели» 3,5 тонны.В пресс-службе администрации Краснодарского края «Комсомольской правде» - Кубань», сообщили, что на данный момент более 350 спецмашин продолжают ликвидировать последствия снегопада на дорогах Краснодара и других муниципальных образований региона.- Повышенное внимание уделяется ликвидации гололеда на трассах, - обратила внимание представитель пресс-службы.Оперативный штаб по ликвидации и последствий непогоды работает в круглосуточном режиме. Он был создан 15 января по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.В Краснодарском крае продолжают свирепствовать крещенские морозы. Максимально холодной будет ночь на 20 января. Температура воздуха в регионе местами упадет до критических отметок – до минус 25 градусов. Морозы будут при переменной облачности. Небольшой снег синоптики прогнозируют лишь местами. Холод принесет туман и гололедно-изморозевые явления.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, на ближайшие двое суток в регионе синоптики прогнозируют переменную облачность. Снег возможет, преимущественно, 21 января, 22 января осадки маловероятны, но зато усилится юго-восточный и юго-западный ветер: на Азовском побережье до 13 метров в секунду, на участке Анапа – Геленджик - порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21 января от -10 до -15°С. При этом местами в восточной половине регионе столбик термометров опуститься до -25°С.