Бульдогу, которого нашли умирающим на мусорке в Краснодаре, ищут новую семью

Фото: facebook.com/bulldogka

Напомним, что на одной из улиц Краснодара местные жители нашли умирающего английского бульдога в мусорном баке. Пес был крепко завязан в мешке и уже практически не подавал признаков жизни.

Неравнодушные жители отвезли пса к ветеринарам, где его стали выхаживать. Выяснилось, что бульдога зовут Буч, ему всего один год. Он был в шоковом состоянии и, по словам зоозащитников, находился под действием медицинских препаратов, которые используются при усыплении.

За неделю ветеринары поставили четвероногого на ноги, не переставая делать капельницы и давать необходимые препараты. Когда он шел на поправку, волонтеры решили поменять кличку собаке. Бульдог Буч стал Фениксом. Неравнодушные к судьбе спасенного бульдога люди решили, что эта кличка принесет ему удачу.

- Малыш встает и есть уже сам. Выходим на прогулки, пока смастерили временную шлейку из двух поводков, свежий воздух сейчас необходим. Эта птица Феникс-таки возродилась, друзья. И теперь в реанимации никому от него нет покоя, приходится ограничивать его подвижность, - сообщила неравнодушная к судьбе пса Анна Мельникова.

Сейчас боксеру ищут новых хозяев. Но первому встречному волонтеры отдать собаку не готовы, со всеми кандидатами будет проводиться беседа. Для Феникса, которому сполна досталось за год жизни, хотят найти достойную семью.

- Мы ищем того самого владельца, который станет Феньке единственным и навсегда, - написали волонтеры, при этом добровольцы опубликовали целый список требований к кандидатам в хозяева:

1. Не стоит писать под влиянием чувств.

2. Все члены семьи должны хотеть эту собаку.

3. Лучше будет, если он будет единственной собакой в семье, тем более сейчас ему нежелательны прыжки и активные игры с другими песиками.

4. Человек должен быть с запасом прочности, потому что, если шея даст о себе знать, то малыша нужно будет лечить.

5. Вы обязаны будете докучать фото, видео, звонками и иногда встречами! Это даже не обсуждается.

6. И самое главное, вы не можете его забыть, вы не можете без него. И вы его никому и никогда не отдадите.