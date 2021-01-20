От хутора Белого до Славянска-на-Кубани: в Краснодарском крае начнут строительство нового участка трассы

Фото: Росавтодор.

В Краснодарском крае начнут строительство нового участка трассы. Речь идет о 68-километровом участке дороги, которая протянется от хутора Белый до Славянска-на-Кубани. К работам планируют приступить уже в начале 2021 года.

- Когда готовили проект, учитывали много факторов: от характеристик грунтов в основании фундаментов до необходимости устройства проездов для сельхозтехники и обеспечения судоходности реки Кубань, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Росавтодор.

Фото: Росавтодор.

Отметим, что на участке также построят мост через реку Кубань. Его протяженность почти километр. Кроме того, возведут 15 малых мостов через каналы, четыре разноуровневых транспортных развязки и восемь путепроводов.

– Новая трасса пройдет южнее существующей, что позволит не ограничивать движение в период строительства, - говорит первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владимир Пивовар. - Речь идет о четырехполосной дороге с разделением встречных потоков и расчетной пропускной способностью в 40 тысяч машин в сутки.

Фото: Росавтодор.

По словам Владимира Пивовара, межремонтный срок составит 24 года. Для этого рабочие будут применять самые современные технологии и материалы.

- Также планируем устройство сплошного электроосвещения и систем автоматического управления дорожным движением, - добавляет первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владимир Пивовар.

Планируется, что после строительства будет снижена нагрузка на трассу и сокращено время в пути до Крымского моста. Путь из Краснодара будет занимать не более двух часов.

Фото: Росавтодор.

Поскольку дорога пройдет через рисовые поля, разработан комплекс мер, который обеспечит их сохранность и работоспособность.

- Так, для восполнения биологических ресурсов Азово-Черноморского бассейна в его водоемы дорожники выпустят около 200 тысяч мальков севрюги, - добавляют в Росавтодор.