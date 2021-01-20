Депутат спросил с чиновников за лекарства и горячее питание

Алексей Езубов, депутат Госдумы от Краснодарского края. Фото: facebook.com/ezubovGD

Также он поинтересовался у местных чиновников про лекарственное обеспечение онкобольных и диабетиков, а также про наличие в аптеках противовирусных средств.

Поводом для внимания депутата стало обращение жительницы станицы Тамань Анны Чекед, которая пожаловалась на плохое обеспечение лекарственными препаратами больных с диагнозом COVID-19. Хоть Темрюкский район и не входит в сферу полномочий Езубова, он не смог остаться равнодушным к проблемам его жителей. Чтобы разобраться в ситуации, депутат отправил необходимые запросы в Минздрав и Минпромторг и заодно решил проверить ситуацию с лекарствами в своем избирательном округе.

По просьбе Езубова, главы районов отправили специальные комиссии в местные аптеки, чтобы те на месте разобрались с наличием противоковидных препаратов. Было установлено, что необходимый запас лекарств имеют не все аптеки. Так, наиболее популярные и недешевые противовирусные препараты - Арбидол, Ремантадин, Интерферон, Ингавирин, Кагоцел – есть не во всех аптеках. Даже не смотря на высокую стоимость, их покупают впрок, поэтому в продаже их не бывает по нескольку дней.

Но есть и хорошие новости: в полном объеме аптеки обеспечены антибактериальными и антисептическими средствами, а также иммуностимуляторными и иммуномодуляторными препаратами. В достатке имеются пероральные антибиотики, например Азитромицин; Амоксиклав, Сумамед и др. Также выяснилось, что в настоящее время в аптеках отсутствуют инъекционные антибиотики цефалоспоринового ряда.

Опасения депутата вызвала ситуация с лекарствами для онкобольных и диабетиков. Еще в ноябре-декабре прошлого года наблюдались перебои с этими лекарствами, поэтому сегодня имеются рецепты на отсроченном обслуживании. Чиновники пообещали, что их поступление ожидается в ближайшее время.

По словам замглавы Усть-Лабинского района по социальным вопросам Марины Бондаренко, онкобольные, а также больные сахарным диабетом, в районных аптеках обеспечиваются всеми необходимыми препаратами в соответствии с поданными заявками. «В случае, если выписанного средства не оказалось в наличии, сотрудники аптеки оформляют рецепт на отсроченное обслуживание, и препарат предоставляется в течение десяти рабочих дней», - рассказала чиновник.

Тем не менее, Бондаренко призналась, что периодически льготники высказывают свое недовольство, получая препараты – заменители тех, которые они получали первоначально. «Однако, главное в тех и других препаратах – аналогичное действующее вещество в составе, а не производитель или торговое название. Назначение делается как раз на основе действующего вещества, а не конкретной торговой марки того или иного препарата», - объяснила замглавы.

Бондаренко также сообщила, что по сахарному диабету отсроченные рецепты имеются на обеспечение средствами диагностики, их поступление также ожидается в ближайшее время. Инсулинозависимые дети-инвалиды обеспечены сахар-снижающими средствами и средствами диагностики в полном объеме.

Как показала депутатская проверка, лучше обеспечены антивирусными препаратами на момент проверки аптеки Тихорецкого, Усть-Лабинского районов, хуже обстоят дела по этому вопросу в Тбилисском и Кореновском районах.

- Результаты внеплановых проверок аптек на наличие жизненно необходимых лекарств будут предметно обсуждены с министерством здравоохранения края и органами муниципального надзора, - отметил Езубов. - Мониторинги будут продолжаться.

Что касается горячего питания младшеклассников, то местные власти заверили депутата, что бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики 1-4 классов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 июня 2020 года.

В меню завтрака и обеда включены: мясные и молочные продукты, овощи, ягоды, фрукты и напитки. Работа школьных столовых организована с учетом рекомендаций ТОУ Роспотребнадзора и требованием СанПиНа. Так, только в Усть-Лабинском районе учащиеся начальных классов, а это 5162 человека, получают бесплатное горячее питание, в том числе 54 детей с ограниченными возможностями здоровья и 1241 - из многодетных семей.