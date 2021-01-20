Александр Лазаридис: Готовят в Краснодаре неплохо везде, обслуживают - по-разному

Александр Лазаридис Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Лазаридис родился в Афинах, в юном возрасте переехал на Кубань. Взрослым еще целый год учился первому родному языку в университете в Греции. В России получил технологическую специальность, но известен как lifestyle-журналист, редактор глянцевых изданий, а также радио- и телеведущий. Последние пять лет отвечает за проведение в Краснодаре Российского ресторанного фестиваля.

В программе говорили о топовых заведениях города, о высокой кухне и обучении персонала, реакции на критику. Рассказал Александр и о греческой кухне в Краснодаре и у себя дома.

Не прошли мимо темы кубанского гламура и глянца: что происходит на рынке лайф-стайл журналистики.

Поделились и фактами из истории города: эмблематичные здания, построенные до революции греческими купцами и промышленниками; современный мемориал репрессированным грекам на Всесвятском кладбище.

Тайм-коды

01:11 – представление гостя

01:51 – что такое лайфстайл-журналист

02:31 – мультикультурные Лазаридис и Краснодар

03:41 – почему не переехал в Грецию на ПМЖ

05:05 – какие они, греки?

07:19 – восприятие Кубани после путешествий

08:50 – про кубанские выражения и слова

09:51 - мини-викторина «Так отож!»: что такое «ожина»?

10:25 – про понтийских греков

12:05 – почему сейчас PR, а не снова радио и ТВ

12:55 – почему не стал программистом и ушел в коммерческую журналистику

13:56 – что сейчас на рынке глянца. Краснодарский гламур

18:42 – про Российский ресторанный фестиваль у нас. Высокая кухня и отзывы

23:18 – изменения в сфере общественного питания

24:20 – вопросы слушательницы: топ три краснодарских ресторана; Где у нас попробовать греческую кухню

29:36 – влияние санкций на ресторанный бизнес

30:12 – вопросы слушательницы: про оливковое масло; про сертификацию официантов

33:17 - про критические отзывы

34:30 – как звучит по-гречески «аборигены и понаехи, объединяйтесь»

34:51 - историческая рубрика «Любо знаты»: про благотворительные спектакли в «Екатеринодарском театральном здании»

35:50 – любимые места в Краснодаре

36:50 – «греческие адреса» в городе

40:06 – «Так отож» - ответ на вопрос викторины

40:26 – чего не хватает в Краснодаре

43:54 – про окрошку

44:17 – что готовит сам Лазаридис