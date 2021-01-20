Снова на сцене: на Кубани открываются театры и Дома культуры

Фото администрации КК

Ранее краевые власти после почти годового перерыва разрешили работу ДК, концертных залов и театров. Основное условие-зрительные залы не могут быть заполнены более, чем на 15 %.

– За 10 месяцев удаленной работы учреждения освоили новый формат работы, который многому нас научил. Элементы онлайн деятельности мы оставим, потому что это направление достаточно востребовано. А сейчас главная задача – возобновить очную деятельность максимально безопасно для артистов и зрителей, — отметил первый замминистра культуры Кубани Алексей Погребенко

Уже 21 января в крае возобновят работу более тысячи учреждений культуры.

Фото мэрии Краснодара

В этот же день сразу 13 государственных и муниципальных театрально-концертных организаций также возобновят работу, пусть и с ограничениями по силу зрителей.

Спектакли на ближайшие даты уже определены и опубликованы на сайте министерства культуры.

В Центральном концертном зале Краснодара с 21 по 24 января пройдут шесть концертных выступлений под названием «Святки с Кубанским казачьим хором».

КТО «Премьера» представит на суд зрителей 23 и 24 января спектакль «Ночь перед Рождеством»,

Фото Краснодарского театра драмы

Работает в эти же даты и Театр кукол. Здесь покажут спектакль «Бобик в гостях у Барбоса». А драмтеатр в ближайшие выходные покажет постановку «Пиковой дамы» по повести А.С. Пушкина.

Наконец, в городской филармонии Краснодара 23 января пройдет гала-концерт «У ворот снеговорот», а 24 января – «Путешествие снеговика-почтовика» и концерт молодежного состава хора филармонии им.Г.Ф. Пономаренко