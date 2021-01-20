Прогноз погоды на февраль 2021 в Краснодарском крае: какую погоду ждать в последний месяц зимы

Что нас ждет в феврале? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз погоды на февраль 2021 в Краснодарском крае: какую погоду ждать во второй месяц года. Синоптики рассказали, чего ждать от небесной канцелярии в феврале.

- Уж точно таких аномалий, как были в январе, не прогнозируем, - говорят в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Последний месяц зимы не будет таким холодным и снежным. Мы ожидаем потепление. А минусовые температуры будут только ночью.

По многолетним наблюдениям синоптиков, последний месяц зимы не будет сильно отличаться от среднестатистических показателей. То есть февраль 2021 года будет ни чуть не холоднее февраля 2020 года.

Карта Гидрометцентра России. Погода на февраль

- Показатели близки к средним за последние пять лет, - говорят синоптики. - Например, в Краснодаре в середине февраля может потеплеть и до + 10.

А снег пока что больше не прогнозируют. То есть если осадки и накроют Кубань в феврале, то это будут дожди. Хотя в северных районах Краснодарского крае снег может припорошить, но быстро растает.

- Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на севере Южного федерального округа, - пояснили в Гидрометцентре России.