«Танцуют голые и орут нечеловеческим голосом»: сочинцы жалуются на появление сектантов в жилом поселке

Пока сочинец обвиняет ретрит-центр во всевозможных нарушениях, в самой гостинице заявляют - все по закону.

Жители одно из садоводческих товариществ в сочинском поселке Лоо потеряли покой после того, как рядом с ними появились странные «соседи». Рядом с частными домами еще год назад была обычная гостиница, куда приезжали туристы. Отель этот находится рядом с реликтовым лесом и расположен на горе, что очень нравилось приезжим. Отдыхающие вели себя спокойно — нареканий в их сторону не было. А с полгода назад на территории стали вырастать новые корпуса. С того момента в стенах зданий, говорят местные жители, начало твориться что-то нечеловеческое.

- Сейчас это место называется ретрит-центр, что означает уединение, удаление от общества. Приезжают туда десятки машин с номерами из разных регионов. Но больше беспокоят сами постояльцы, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» житель поселка Константин П. - Как-то по нашей улице было шествие женщин, группа по 20-25 человек. Они ходили с поникшими головами туда и обратно, снова и снова не один час, при этом ни с кем не здоровались, вели себя отчужденно. Периодически женщины останавливались у моего дома и смотрели на детей, что, естественно, пугало их.

Окна гостиницы выходят на частным дом сочинца.

Через время был еще один дикий случай. В ретрит-центре проходила йога под названием «Крик души».

- В одном из залов собрались люди, человек, наверное, 30-40. Они сначала медитировали, потом разминались, - продолжает Константин. - В какой-то момент они стали кричать. Орали нечеловеческим голосом, словно на них медведь напал. Было жутковато!

Но чаша терпения переполнилась после того, как в здании стали заниматься абсолютно обнаженные люди. Проблема в том, что свидетелями этого безобразия стали не только взрослые жители поселка, но и их дети.

- Окна наших домов выходят прямо на эти корпуса. Конкретно с моим домом они еще и границу нарушили — от здания метра два, не больше. Неоднократно мы обращались в полицию, но, увы, привлечь к ответственности их не получается, - говорит «КП» - Кубань» житель поселка Лоо Константин П. - Либо они шумят до 23:00, либо после приезда правоохранителей заканчивают свои занятия. Пытались зафиксировать нарушения на телефон, но на камеру плохо видно, что творится. Но от такой жизни, когда под боком секта, не иначе, уже устали. Некоторые соседи даже жилье на продажу выставили.

Сейчас ретрит-центр продолжает свою работу. Представители отеля приглашают всех желающих на йога-тур, готовы организовать и фестиваль около моря. За стандартный номер с человека берут порядка 2500 рублей. Своим постояльцам они обещают отдых наедине с природой и в абсолютной тишине.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

«Никаких шабашей не устраиваем!»

- Полицию вызывали однократно в тот день, когда у нас проходило занятие йоги и, действительно, наши постояльцы выплескивали свою энергию, был крик души. Но, когда правоохранители приехали, то нарушения не нашли. Это был не поздний час, к тому же мы находились на своей территории, - объясняет управляющий гостиницей, представившийся Юрием. - Что касается обнаженных людей, которых могли увидеть в окно, то опять же — мы ничего не нарушили. Все происходило внутри здания, шторы были задернуты — что в этом противозаконного? Но на будущее мы даже заказали новые металлические жалюзи, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Рассказали в гостинице и о группе «молчаливых женщин».

- Это наши постояльцы, которых я называю «сыроеды-молчуны», они за неделю слово не произнесли. Ходили вдоль улицы, собирали мусор в канавах, выброшенный кем-то из туристов. Что в этом плохого, скажите? Никаких шабашей не устраиваем! У нас на территории ретрит-центра запрещен алкоголь, курение, даже мясо, потому что у нас веганское направление, - заверяет Юрий. - Проблема в том, что один из наших соседей, Константин, говорит — наша стенка на 30 сантиметров ближе к нему находится, чем положено. Хотя предыдущий хозяин ранее уже судился, в решении сказано — все возведено правильно с соблюдением всех норм. Знаем, что мужчина хочет судиться дальше, но надеемся, что нам все же удастся уладить конфликт.