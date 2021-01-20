Потеплеет до +14: на Краснодарский край надвигается аномальное тепло

Меры безопасности важны в любую погоду. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Природа взбесилась не иначе! - жалуются жители Краснодарского края, просматривая прогноз погоды.

В январе кубанцы, кажется, прочувствовали все сезоны сразу. В начале месяца регион то и дело обновлял температурные рекорды. В Сочи впервые за 53 года был зарегистрирован абсолютный исторический максимум. +20 градусов - на курорте было по-летнему тепло. Сразу после в крае зачастили морозы. А снегопад, выпавший 10 января, жители региона еще очень долго будут вспоминать. И вот снова ожидается тепло, да еще и с весенним налетом.

Уже в пятницу, 22 января, отметки будут плюсовыми, причем не только в кубанской столице. В северных районах края также "перевалит" на ноль. Стоит сказать, ожидается ясная погода, которая в считанные дни превратит оставшиеся сугробы в слякоть.

А в начале следующей недели метеорологи прогнозируют аномальное тепло. В Краснодаре будет плюс 5-7 градусов, в Анапе - 10 градусов выше нуля. А в Сочи и Адлере ожидается до +14 градусов тепла. При этом ветра не будет - одним словом, благодать.

Прогнозы на февраль тоже радужные.

- Таких аномалий, как были в январе, точно не прогнозируем, - уверяют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Последний месяц зимы не будет таким холодным и снежным. Мы ожидаем потепление.

Складывающаяся обстановка, по словам метеорологов, такова, что февраль не будет радикально отличаться от среднестатистического за прошлые года в Краснодаре. Так, весь месяц отметки будут держаться на уровне +5 градусов, ночью - на уровне 0°C, но, возможен, и минус.

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Метеорологи уже дали прогноз и на февраль, но пока примерный. Для жителей, которые в ближайшую неделю будут передвигаться по улице, закутавшись с головы до ног, есть хорошие новости (читайте далее)