Полиция в Сочи ищет несовершеннолетних, устроивших катание на санках на воинском мемориале

Фото Рен ТВ

В прибрежной части Сочи впервые за последние 5 лет выпал снег и местные дети решили воспользоваться покататься с горки на санках.

Место для катание они выбрали крайне неудачное. Мемориал воинской славы в центре курорта, в Завокзальном микрорайоне, по сути, представляет собой кладбище, где захоронены более 2 тысяч советских бойцов, умерших от ран в сочинских госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Захоронение расположено на склоне холма.

Фото РЕН ТВ

Фото с катающимися на мемориале детьми было опубликовано в соцсетях. На это отреагировала прокуратура.

- Прокуратурой Сочи организована проверка информации, размещенной в СМИ, об осквернении мемориала в память о всех сочинцах, погибших с 1941 по 1945 годы. Полиция сориентирована на установление несовершеннолетних, которые выбрали местом для катания мемориал воинской славы,- сообщает пресс-служба ведомства.