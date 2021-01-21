Туапсинский НПЗ стал победителем конкурса Минэнерго

Фото: Туапсинский НПЗ

Туапсинский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть») признан победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году.

Рассмотрев представленные на конкурс данные, комиссия Минэнерго высоко оценила достижения предприятий ПАО "НК "Роснефть" в области развития трудового и личностного потенциала работников, развития культуры здорового образа жизни, организации охраны труда, управления человеческими ресурсами. По результатам закрытого голосования Туапсинский НПЗ определен как один из победителей конкурса.

Социальная политика ООО «РН-Туапсинский НПЗ» получила высокие оценки жюри и удостоена награды по трем номинациям:

- «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников»;

- «Административно-общественный контроль по созданию здоровых и безопасных условий труда»;

- «Результативность социального партнерства в организации».

Министерство энергетики Российской Федерации проводит данный конкурс ежегодно. В 2020 году конкурс, как и церемония награждения, прошел в уникальном гибридном формате – онлайн и офлайн.

Как отметило жюри, предприятия ПАО « НК "Роснефть", придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, уделяют особое внимание созданию благоприятной рабочей среды и социально-культурному развитию регионов присутствия. В рамках стратегии "Роснефть 2022" Компания реализует ряд значимых инициатив – масштабных программ: "Современная медицина", "Активное долголетие", "Доступное жилье" и ряд других.