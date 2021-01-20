«Ларьков может быть только меньше, но не больше»: мэр Краснодара не знал о планах «Магнита» в городе

В мэрии Краснодара не знали о планах "Магнита"

Крупнейший ритейлер "Магнит" начинает новый проект - развивать сеть киосков готовой еды в российских городах. Одним из первых должен был стать Краснодар.

- За последние годы многие российские города начали борьбу с неорганизованной розничной торговлей на улицах, заметно сократилось количество небольших магазинов, ларьков. Но спрос на еду с собой остается высоким, - представили свои идеи в "Магните". - И мы собираемся дать людям достойный выбор.

Однако заявление бизнеса удивило градоначальника Краснодара Евгения Первышова.

- Я услышал об этом из СМИ. И крайне удивлен заявлению по поводу новых киосков на транспортных узлах, пешеходных улицах, спортивных объектах и учебных заведениях. Очевидно, произошло какое-то недопонимание, - пояснил мэр в своем тг-канале.

Первышов уточнил, что мэрия усиленно борется со всеми объектами несанкционированной торговли и сбавлять оборотов в этом смысле не собирается.

- Ларьков будет становиться только меньше, но не больше, - сказал он.

Между тем, в компании-ритейлере тоже объяснились.

- У нас нет планов открытия 30 первых киосков исключительно в Краснодаре или Краснодарском крае, мы будем пилотировать формат в нескольких регионах одновременно. Нам, конечно, интересен Краснодарский край, как наш родной регион, но мы не претендуем на какое-то особое к нам отношение, - парировали мэру Первышову в "Магните". - Планируем участвовать в конкурсах на участки на общих условиях, которые существуют для нестационарной торговли для муниципальных образований Краснодарского края. Мы далеки от идеи монополизировать рынок киосков, выступаем за здоровую конкуренцию, развитие малого и среднего бизнеса, как один из фундаментов экономики, и широкий выбор предложений для покупателей. Мы готовы сотрудничать с локальными поставщиками по ассортименту киосков и дать им дополнительные возможности для реализации их продукции.