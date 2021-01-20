Тест на антитела в Краснодарском крае: где сдать и сколько стоит

Тест на антитела в Краснодарском крае делают некоторые клиники Кубани. Каждый день на Кубани увеличивается количество желающих привиться от коронавируса. Уже сейчас более 12 тысяч жителей Краснодарского края получили вакцину от страшной инфекции. Перед прививкой эксперты рекомендуют сделать тест на наличие антител. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повторно люди заболевают крайне редко.

- Поэтому тем, кто перенес новую инфекцию, пока не нужно торопиться с прививкой, – сказала Голикова.

«Комсомольская Правда» – Кубань» выяснила, где сдать тест на антитела в Краснодарском крае и сколько это стоит.

По данным министерства здравоохранения России, антитела появляются на пятый день после появление симптомов заболевания, некоторые – спустя две недели. После попадания инфекции в организм, возникают устойчивые к вирусу иммуноглобулины (Ig).

Иммуноглобулин M – свежие антитела. Она появляются практически сразу после заражения. Чаще всего это происходит на третий-четвертый день. Зачастую наличие антител IgM означает, что человек болеет прямо сейчас.

Иммуноглобулин M возникают на стадии выздоровления. Чаще всего это случается на четвертой-пятой недели заражения. Антитела IgG обеспечивают иммунную защиту в случае повторной встречи с коронавирусом.

Сдать тест на антитела можно как в государственных, так и в частных клиниках. Например, проверить наличие белка в крови предлагает вторая краевая клиническая больница Краснодара, которая находится на улице Красных Партизан. Стоимость тестирования – 1150 рублей.

Узнать о наличие антител можно и в частных лабораториях. Таких как KDL, Invitro, Helix, Ситилаб. Минимальная стоимость тестирования – 900 рублей.

Большой спектр услуг предлагают частные клиники. Например, в «Екатерининской» есть как обычные тесты на наличие антител, так и экспресс-варианты. Они дают результат через полчаса, обычные – от 8 часов до 2 суток.

Сейчас узнать о наличие антитела можно практически во всех частных клиниках Краснодара. За час до теста нужно отказаться от приема пищи, за полчаса – от курения и использование аэрозолей и спреев для носа и рта.