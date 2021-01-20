Тест антитела Краснодар: где сдать, сколько стоит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тест на антитела делают практически все частные клиники Краснодара. Большая часть горожан рванули в больницы из-за желания привиться от коронавируса. Перед введением вакцины специалисты рекомендуют проверить наличие антител страшной инфекции.

Если они есть, бежать в больницу человеку не нужно. Он уже имеет определенный иммунитет. Поэтому с введением вакцины можно повременить.

В России зафиксировано считанное количество повторных заражений. Это больше исключением из правил, чем обычная практика.

«Комсомольская Правда» – Кубань» узнала, где сдать тест на антитела в Краснодаре.

Согласно мировой практике, антитела возникают на пятый день после появления первых симптомов заражения. В некоторых случаях они выявляются только спустя две недели. После инфицирования, у человека проявляются у

По данным министерства здравоохранения России, антитела появляются на пятый день после появление симптомов заболевания, некоторые – спустя две недели. После попадания инфекции в организм, возникают устойчивые к вирусу иммуноглобулины (Ig). Это так называемые свежие антитела.

Зачастую они образуются спустя 72 часа после заражения: на третий или четвертый день. Их выявление означат, что человек переносит болезнь в данный момент.

Иммуноглобулин M – второй вид антител. Он появляется уже на стадии выздоровления. По статистике, это происходит спустя месяц после заболевания. Антитела IgG дают человеку иммунную защиту, если он повторно встретится вирусом.

Узнать, есть ли у вас антитела, можно в государственных и частных больницах. Во второй краевой клинической больнице Краснодара – она находится на улице Красных Партизан – тестирование обойдется в 1150 рублей.

У частников цены ниже. Например, в лабораториях KDL, Invitro, Helix, Ситилаб ценник стартует от 900 рублей.

Самый большой спектр услуг дают частные клиники. В «Екатерининской» предлагают сразу два вариант тестирования: обычный и экспресс. В первом случае результат придет минимум через восемь часов, во втором – спустя 30 минут.

Из-за повышенного спроса проверить наличие антител можно во многих частных клиниках Краснодара. Главное – не забыть об элементарных правилах перед тестирование. За час до визита в клинику необходимо отказаться от еды, за полчаса – от курения и использование аэрозолей и спреев для носа и рта.