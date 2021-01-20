«Сидим дома»: Жителям Кубани сообщили о мерах безопасности на ближайшие сутки

МЧС рекомендует без необходимости не выходить на улицу Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарский край вернулся режим карантина. Только теперь не из-за коронавирусной инфекции, а из-за аномального для региона 25-градусного мороза.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыв ближайшие сутки в регионе ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег или дождь, ночью и утром туман. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с, во второй половине дня возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -12 до -17 °С, в восточной половине Кубани от -20 до -25°С. Дневная вилка температур от -2 до +3 °С, в северной части региона, в предгорных районах от -4 до -9 °С.

Температура ниже нуля опустится и на Черноморском побережье. Холод будет сопровождать переменная облачность. Утром и днем синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед. Ветер восточный и юго-восточный достигнет 6-11 м/с, ожидаются порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до -7°С, днем от +3 до +8°С.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили жителей о необходимости соблюдать меры безопасности в холодные дни.

- При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на открытом воздухе детей и домашних животных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Среди основных факторов риска обморожения спасатели назвали тесную влажную одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, слабость и переутомление.

Специалисты рекомендуют одеваться многослойно, не игнорировать дополнительные стельки, шерстяные носки, перчатки, шапку и шарф. Главное на морозе - постоянные активные движения.

Спасатели просят в случае переохлаждения немедленно обращаться к врачам. При обморожении до приезда медиков, чтобы восстановить кровообращение надо массировать кожу до покраснения. Необходимо принять теплые напитки: чай, молоко, бульон. Пострадавший должен находиться в тепле.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям в мороз не перегружать сети электрическими приборами, следить за исправностью печей и дымоходов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубань пришли аномальные морозы. Температура воздуха резко падает.