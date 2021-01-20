Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Сидим дома»: Жителям Кубани сообщили о мерах безопасности на ближайшие сутки

Спасатели рекомендуют без необходимости не выходить на улицу
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
МЧС рекомендует без необходимости не выходить на улицу

МЧС рекомендует без необходимости не выходить на улицу

Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарский край вернулся режим карантина. Только теперь не из-за коронавирусной инфекции, а из-за аномального для региона 25-градусного мороза.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыв ближайшие сутки в регионе ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег или дождь, ночью и утром туман. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с, во второй половине дня возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -12 до -17 °С, в восточной половине Кубани от -20 до -25°С. Дневная вилка температур от -2 до +3 °С, в северной части региона, в предгорных районах от -4 до -9 °С.

Температура ниже нуля опустится и на Черноморском побережье. Холод будет сопровождать переменная облачность. Утром и днем синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед. Ветер восточный и юго-восточный достигнет 6-11 м/с, ожидаются порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до -7°С, днем от +3 до +8°С.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили жителей о необходимости соблюдать меры безопасности в холодные дни.

- При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на открытом воздухе детей и домашних животных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Среди основных факторов риска обморожения спасатели назвали тесную влажную одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, слабость и переутомление.

Специалисты рекомендуют одеваться многослойно, не игнорировать дополнительные стельки, шерстяные носки, перчатки, шапку и шарф. Главное на морозе - постоянные активные движения.

Спасатели просят в случае переохлаждения немедленно обращаться к врачам. При обморожении до приезда медиков, чтобы восстановить кровообращение надо массировать кожу до покраснения. Необходимо принять теплые напитки: чай, молоко, бульон. Пострадавший должен находиться в тепле.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям в мороз не перегружать сети электрическими приборами, следить за исправностью печей и дымоходов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубань пришли аномальные морозы. Температура воздуха резко падает.

Общество: ВОПРОС ДНЯ

Рекомендуемые