Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 января 2021: вводятся послабления в режим повышенной готовности

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. За сутки заразились еще 198 человек. При этом ковид не сбавляет обороты и также нещадно косит жителей Кубани - с начала пандемии число жертв перевалило уже за 1250.
Однако санитарные врачи, оценивая эпидобстановку в регионе, уверяют - все стабильно. Более того, нынешняя ситуация позволяет ввести послабления в режим повышенной готовности. В частности, после 10-месячного простоя открывают театры и дома культуры. Они начнут работать в том же режиме, что и кинотеатры. Зрителей должно быть не больше 15% от максимальной вместимости. Все посетители также должны быть в повязках.
Правда, что касается остальных ограничений, все пока в силе. Все бистро на территории ТЦ работают только на вынос. Запрет на проведение массовых мероприятий все также действует. Самоизоляция для граждан старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания, по-прежнему остается. В общественных местах кубанцы должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
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