Краснодар – Легия Варшава 21 января 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Первая неделя тренировок позади. «Краснодар» прилетел в ОАЭ в прошлый четверг, 14 июня, и сразу вышел на первое занятие. Часть игроков отправились на сбор из Краснодара, часть – присоединились к команде уже в Дубае.

Матч с польской «Легией» станет первым для «быков» на сборах в ОАЭ. Игра пройдет на поле спорткомплекса «Джабаль Али» и начнется в 16:00 по московскому времени. К стартовому свистку воздух в Дубае прогреется до 22-х градусов.

Этой зимой «Краснодар» не подписал ни одного новичка. В начале января стало известно, что команду покинул самый опытный игрок клуба – Андрей Синицын. Он пробыл в Краснодаре восемь лет. Соглашение вратаря с «быками» было рассчитано до следующего лета. Однако сторону расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, а голкипер уже был замечен на сборах соседей из «Ростова».

Соперник «быков» – действующий победитель и лидер чемпионата Польши. Игра с «Краснодаром» станет третьей для команды из Варшавы на сборах в ОАЭ. Ранее она разгромила местный «Ливу» (8:0) и переиграла киевское «Динамо» (2:0).

«Краснодар» и «Легия» встречались между собой один раз. Было это на сборах в Испании в феврале 2013 года. Та игра завершилась вничью – 1:1.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Краснодар – Легия Варшава 21 января 2021

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летали на вертолете и нюхали цветы: как футболисты «Краснодара» провели отпуск

Свежие снимки из ОАЭ, Доминиканы и Бразилии (читайте далее).