Взял силой, несмотря на отказ: В Сочи 16-летний школьник надругался над 14-летней девочкой

Подростка уже задержали.

Шокирующее преступление произошло в одном из сел Лазаревского района Сочи. 16-летний подросток надругался над 14-летней девочкой, которая учится еще в 7 классе.

- По имеющимся данным, все случилось дома у юноши, куда девочка пришла сама, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

О том, пьянствовали они или нет, сейчас выясняется. Однако в какой-то момент девятиклассник стал распускать руки. Девочке это не понравилось, о чем она дала понять, однако юноша не унимался. В итоге отморозок взял школьницу силой, несмотря на отказ.

Эту страшную историю рассказала правоохранителям мама школьницы. Женщина оперативно отреагировала на слова дочери и написала заявление в полицию – она просит, чтобы обидевшего ее дочь мальчика привлекли к ответственности.

- Известно, что ни юноша, ни девочка на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоят. Ранее на карандаше не были, - добавляет источник в правоохранительных органах. – Однако заявления очень серьезные, поэтому требуются разбирательства.

Подростка, как удалось узнать «КП» - Кубань», уже задержали, сейчас с ним беседуют. Материал проверки уже направлен в Следственный комитет для полного разбирательства. Выясняются обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.

На школьника могут завести дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней». Отметим, что ответственность за подобное преступление предусмотрена с 14 лет, а это значит, что юноша может отправиться за решетку.