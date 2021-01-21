Самыми дешевыми городами Кубани стали Армавир, Новороссийск и Туапсе

Стоит отметить, что продуктовая корзина за месяц в регионе подорожала на 1,3% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краснодарстат опубликовал данные еженедельного мониторинга потребительских цен на товары за январь 2021 года. В срезе средней стоимости представлены шесть городов края. Из десятка самых популярных позиций самыми дешевыми стали продукты в Туапсе, Армавире и Новороссийске.

- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки за килограмм выгоднее брать в Армавире и Ейске за 53 и 54 рубля, в Сочи они обойдутся в среднем в 66 рублей, в Туапсе – в 59, - следует из таблицы Управления федеральной службы статистики по Краснодарскому краю.

Молоко 2,5-3,2% жирности в Сочи стоит 59 рублей, а в Армавире и Новороссийске дешевле всего – 52 и 53 рубля.

Вот самые дорогие яйца – в Сочи и Туапсе, на прилавках они продаются по 86 и 85 рублей. А В Новороссийске и Армавире за них можно отдать 73 и 77 рублей.

106 и 102 рубля придется отдать за килограмм макарон в Сочи и Новороссийске. Дешевле всего они стоят в Туапсе и Армавире – 83 и 86 рублей.

Килограмм вареной колбасы выйдет в копеечку в Сочи, здесь она стоит 410 рублей, а в Армавире ее можно купить за 324 рубля.

Стоимость сыра в Сочи задрали до 657 рублей за килограмм, 621 рубль – в Туапсе, дешевле всего его купить в Краснодаре или Армавире за 549 и 563 рубля.

Мясо курицы самое дорогое в Ейке и Армавире – 153 и 152 рубля соответственно, дешевле всего можно купить в Туапсе – 124 рубля

Картофель дороже в Новороссийске – 36 рублей, а самую дешевую бульбу можно найти в Туапсе за 28 рублей.

Свежие помидоры сейчас в Сочи стоят 222 рубля. Жителям Новороссийска можно на них сэкономить, в городе-герое на красные томаты самая низкая цена по краю – 135 рубля, в Туапсе – 143, в Краснодаре тоже не перегибают с их стоимость – здесь их можно купить по 156 рублей.

Огурцы в Сочи тоже дорогие – 258 рублей, в Новороссийске и Туапсе их можно купить всего за 149 и 152 рубля.

Исходя из статистики, также можно сказать, что средние в цене стали Краснодар и Ейск, а звание самого дорогого города Кубани, по данным за январь, можно присудить Сочи.