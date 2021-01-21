Нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от COVID-19 в Краснодарском крае

Сдавать анализ нет никакой необходимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В процедурные кабинеты по всему Краснодарскому краю потянулись желающие сделать прививку от коронавируса. В регионе началась массовая вакцинация от COVID-19. Но есть те, кто всерьез призадумался, стоит ли делать укол иммунитета, если он уже переболел этой инфекцией?

На днях Минздрав РФ определился с формулировками - тест на антитела перед прививкой сдавать не нужно.

- При подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М, - говорится в сообщении.

Ранее "Комсомолка" просила прояснить этот момент более детально главного инфекциониста Кубани Сергея Зотова.

- Это разумно только, если вы переболели коронавирусом полгода назад, - говорит он. - Иммунная защита организма к этой болезни имеет свойство ослабевать по истечении времени.

По словам специалиста, всем остальным (за исключением тех, кому это противопоказано) можно отправляться на прививку без опаски "получить лишнюю вирусную нагрузку".

Напомним, в Краснодарском крае привились от коронавируса уже больше 12 тысяч жителей. Объявления о вакцинации опубликованы на сайте почти каждой поликлиники в регионе. "Комсомолка" тоже сделала прививку и проверила на себе, как она переносится.

Приоритет отдается гражданам группы риска - тем, кому старше 50 лет и людям с хроническими заболеваниями. Для них инфекция может быть смертельно опасна.