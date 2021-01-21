Парк Краснодара завораживает заснеженными видами

Фото: @officialparkkrasnodar

В парке «Краснодар» снег, подобно спецэффекту, подчеркнул красоту и изящество самой популярной прогулочной зоны в краевом центре. Дорожки парка напоминают сказочные тропинки в окружении зимней экзотики.

Фото: @officialparkkrasnodar

Заснеженная смотровая площадка «Пирамида» возвышается на 5 метров над основными аллеями и находится в самом центре белого убранства. Две спиральные дорожки длиной 220 метров ведут на вершину, где можно уютно посидеть на лавочке, наслаждаясь видами.

Гостей парка «Краснодар» попросили не кататься на санках по газонам. Это может непоправимо навредить экзотическим растениям, которые переживают сейчас не лучшие погодные условия.

- Просим не кататься на санках и снегокатах на склонах, аллеях и газонах, всё-таки они не приспособлены для этого, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в парке.

В администрации зеленой зоны заметили, что ждут гостей на пешую прогулку по заснеженным тропинкам без санок. Охранники парка следят за соблюдением правил посетителями.

- Реально, и я об этом даже не подумала! В дендрарии все катаются! А, что, может быть и в Вашем парке сделать слаломную трассу? Ведь площадка для скейтборда есть? – откликнулись на призыв гости зеленой зоны.

Другая жительница Краснодара поделилась, что с первых дней холодов объяснила своим детям, почему нельзя ходить по траве в мороз на примере листочка из морозилки. По ее словам, малыши стразу все поняли и сейчас спокойно гуляют только по пешеходным дорожкам парка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, как в Сочи растения спасают от аномальных холодов. Снег и мороз страшно опасны для субтропической флоры. Гости парка «Южные культуры» Кавказского заповедника наблюдают пальмы в снежных шапках и магнолии в ледяных каплях. Самые «капризные» виды растений были защищены от холодов еще в декабре. Те же деревья и кустарники, которые легко переносят и ледяной душ, и похолодание до нулевых отметок, сотрудники парка постоянно отряхивают от снега.