Фото: Александр РОГОЗА

Новость о том, что в Башкирии вводят «антиковидный паспорт», вот уже несколько дней обсуждают далеко за пределами региона. Соседи и не только пытаются узнать о новшестве. Жителям начнут заводить новый документ или данные о коронавирусе будут вписывать в имеющийся. Интересуются этим и жители Кубани, где полным ходом идет вакцинация от COVID-19. «КП» - Кубань» узнала, могут ли у жителей Краснодарского края появится «антиковидные паспорта».

Первооткрывателями в этом вопросе стали власти Башкирии. Они решили выдавать жителям республики специальный документ. Получить его смогут те, у кого есть антитела, – то есть либо после перенесенной болезни, либо после получения прививки.

«Антиковидный паспорт» представляет собой qr-код, который можно хранить либо в смартфоне, либо распечатать на бумаге. Документ автоматически формируется на сайте Госуслуг для тех, кто вакцинировался от коронавируса или подтвердил наличие антител в лаборатории.

Система вроде бы не хитрая, но для многих пока сложная. Главный вопрос — зачем? В первую очередь, говорят власти, антиковидный паспорт снимает с владельца все ограничения по режиму «Повышенная готовность», кроме ношение маски. Во-вторых, владельцам таких паспортов обещают скидки в магазинах, а педагоги получат дополнительные три дня к отпуску.

«КП» - Кубань» позвонила в Роспотребнадзор Кубани и выяснила, планируется ли это ковидное новшество в Краснодарском крае.

- На данный момент жителям Кубани, которые получат последнюю прививку, в том лечебном учреждении, где ставят вакцину, выдают сертификат. В нем отражены данные человека, а также сведения о полученной вакцине: название, дата, когда ее сделали, дозу и серия, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре региона. - В этом же сертификате можно будет указывать данные о других полученных прививках.

При этом отражать информацию о том, переболел человек или нет, в этом документе не будут.

- На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат — это уникальный QR-код, который удобно предъявить, - продолжают в Роспотребнадзоре края. - Одна из сфер применения иммунного паспорта – перемещение между странами. Нужны они для того, чтобы была возможность путешествовать и при этом минимизировать риск распространения инфекции, и чтобы по приезде в другую страну не было нужды сидеть на карантине.

Правда, те сертификаты, которые выдают на Кубани, никаких дополнительных бонусов и привилегий сертификат тоже не дает - все ограничения, действующие для человека до прививки и после, сохраняются, на скидки в магазинах можно тоже не рассчитывать.