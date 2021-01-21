Кубанские хирурги сохранили пациенту пальцы руки после травмы циркулярной пилой

Фото: kkbo1.ru

В Краснодаре хирурги краевой клинической больницы №1 выполнили восстановили пациенту пальцы руки после тяжелейшей травмы циркулярной пилой.

Как выяснилось, мужчина, житель Туапсе, работал пилой у себя дома. Он не первый раз взял опасный инструмент в руки. Казалось бы, ничего не предвещало неприятностей. Но, одно неосторожное движение, и обоюдоострые зубья задели пальцы, хлынула кровь.

На доли секунды мужчина впал в шоковое состояние, даже боли не чувствовал. В этот момент домочадцы уже набирали "03". Уже через несколько минут дому пострадавшего мчалась скорая медицинская помощь.

Из приморского города в стационар Краснодара мужчину доставили санитарной авиацией.

- У пациента были нарушены сосуды и нервы на двух пальцах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» краевой клинической больницы. - Из-за долгого отсутствия кровоснабжения он рисковал остаться без пальцев.

Но пока пациент оказался на операционном столе, с момента травмы прошло уже 12 часов. Очень сложный случай. Но команда хирургов-травматологов во главе с Андреем Аристовым приняла решение восстановить конечность.

- Была выполнена аутовенозная пластика пальцевых артерий венами с руки, - рассказали подробности в клинике. - Операция длилась пять часов.

Фото: kkbo1.ru

После оперативного вмешательства и необходимой реабилитации, кисть мужчины удалось полностью восстановить. Сейчас туапсинец готовится к выписке.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре врачи восстановили кисть пациенту после серьезного ДТП. Мужчина попал в серьезную автомобильную аварию и практически лишился мягких тканей, кожи и сухожилья руки.

Медики использовали метод кровоснабжаемого лучевого лоскута. Затем, три месяца спустя, начался второй этап лечения. Пациенту сделали пластику сухожилий. Благодаря искусству хирургов, пациент смог вернутся к привычной жизни.