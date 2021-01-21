Бесплатно и добровольно: в Минздраве Кубани опровергли необходимость платных справок для вакцинации от COVID 19

Фото Минздрава КК

Ранее одному из жителей курорта перед вакцинацией поставили условие о платной сдаче анализов на наличие в организме антител к СOVID 19.

В государственной поликлинике в микрорайоне Бытха с мужчины за такую услугу потребовали 2500 рублей.

— Когда я пришел в поликлинику по месту жительства, мне пояснили, что моя запись аннулирована по причине того, что нужного объема вакцины у них нет. Кроме того, с меня потребовали в регистратуре справку на антитела к коронавирусу. Такое обследование платное. Сделать его можно в частной лаборатории. Стоит оно от 2 до 2,5 тысяч рублей» — сообщил очевидец происходящего изданию «СочиСтрим».

В региональном Минздраве такие попытки врачей назвали мошенничеством.

Фото Минздрава КК

- Перед вакцинацией от коронавируса не нужно сдавать тест на антитела. Информация, опубликованная в СМИ о принудительном направлении пациентов на исследования в медицинских организациях города Сочи, пока не подтвердились. Проводится служебное расследование,- рассказали в министерстве.

В Минздраве также пояснили, что при нарушении порядка вакцинации против коронавирусной инфекции следует обратиться на телефон горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края 8(800) 200-03-66.

Фото Минздрава КК

- Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной. Чтобы сделать прививку, нужно достаточно записаться в пункте вакцинации по месту жительства (список http://www.minzdravkk.ru/pages/4population/covid-2019-vaсcination/). С вами свяжутся и назначат время вакцинации. Также оставить заявку можно на сайте госуслуг,- добавили в Минздраве края.