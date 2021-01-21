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Общество

Так быстрее и дешевле: В Краснодаре веб-разработчик разработал оптимальные маршруты для уборки снега

Чиновники заинтересовались этим предложением
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: Александр Райко

Фото: Александр Райко

В Краснодаре снег разделил горожан на два лагеря. Одни злились, что дороги скованы снегом, других все устраивало.

Однако нашлись и те, кто вместо злобных постов в соцсетях предложил решения. Один из таких краснодарский разработчик веб-сервисов. Он предложил, как можно на основании данных об основных социально значимых объектах, наиболее загруженных улицах, составить идеальные маршруты для снегоуборочной техники.

- Я, как и многие другие люди, не послушался призыва оставить машины дома 17 января. На авто проехал через Западный обход, Красных Партизан и приехал в центр. По всему маршруту чистым был только центр. Меня это возмутило и расстроило, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0FM) разработчик веб-сервисов Владислав Мошиков. – В голову сразу полезли идеи, как это все наладить.

Все исходники уже есть

Далее программист вместе с супругой нашли данные обо всех важных организациях Краснодара. Туда попали школы, больницы, пункты скорой помощи, магазины и банки. Всего получилось 600 точек по всему городу.

- Я запомнил из каких-то новостей, что на дрогах работают 43 снегоуборочные машины. Этот показатель взяли за основной. Потом машин на уборку вывели больше, но мы уже решили работать с минимумом, - делится тонкостями работы Владислав Мошиков. - Мы взяли на каждую машину час работы. За это время должен быть совершен полный круг. Далее по ранее определенным точкам проложили маршруты. Далее весь процесс просто зациклили, чтобы каждая и машин начинала и заканчивала работу в центре, на Главной городской площади. Самый длинный получился 50 минут. Но он не самый оптимальный, так как идет из центра в Комсомольский обратно. Это не очень правильно, лучше было бы в каждом районе машины оставить. Но идея заключалась в работе через центр.

Вся работа заняла пять часов

Вся работа заняла пять часов

Если теперь на полученные маршруты отправить те 43 машины, то получится, что они за час обработают 350 километров. Чем больше машин и часов работы, тем, соответственно, быстрее Краснодар можно избавить от снега.

- Вся работа заняла у меня часов пять. Большую часть времени у меня забрал поиск данных об организациях, - рассказал Владислав Мошиков.

Не в пустоту

Мэрия Краснодара обратила внимание на проект и пригласила Владислава на беседу. Они были приятно удивлены и попросили более детально рассказать о своем проекте.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Евгений Беляков в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0FM) заявил, что о проекте знает, но считает его еще сыроватым.

- У нас улицы, особенно центральные, довольно широкие: по 6-8 полос. Грейдер за один проезд очищает только одну полосу. То есть, чтобы полностью очистить ул. Северную, нужно сделать 8 кругов, - заявил в эфире Евгений Беляков.

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