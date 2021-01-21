Так быстрее и дешевле: В Краснодаре веб-разработчик разработал оптимальные маршруты для уборки снега

Фото: Александр Райко

В Краснодаре снег разделил горожан на два лагеря. Одни злились, что дороги скованы снегом, других все устраивало.

Однако нашлись и те, кто вместо злобных постов в соцсетях предложил решения. Один из таких краснодарский разработчик веб-сервисов. Он предложил, как можно на основании данных об основных социально значимых объектах, наиболее загруженных улицах, составить идеальные маршруты для снегоуборочной техники.

- Я, как и многие другие люди, не послушался призыва оставить машины дома 17 января. На авто проехал через Западный обход, Красных Партизан и приехал в центр. По всему маршруту чистым был только центр. Меня это возмутило и расстроило, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0FM) разработчик веб-сервисов Владислав Мошиков. – В голову сразу полезли идеи, как это все наладить.

Все исходники уже есть

Далее программист вместе с супругой нашли данные обо всех важных организациях Краснодара. Туда попали школы, больницы, пункты скорой помощи, магазины и банки. Всего получилось 600 точек по всему городу.

- Я запомнил из каких-то новостей, что на дрогах работают 43 снегоуборочные машины. Этот показатель взяли за основной. Потом машин на уборку вывели больше, но мы уже решили работать с минимумом, - делится тонкостями работы Владислав Мошиков. - Мы взяли на каждую машину час работы. За это время должен быть совершен полный круг. Далее по ранее определенным точкам проложили маршруты. Далее весь процесс просто зациклили, чтобы каждая и машин начинала и заканчивала работу в центре, на Главной городской площади. Самый длинный получился 50 минут. Но он не самый оптимальный, так как идет из центра в Комсомольский обратно. Это не очень правильно, лучше было бы в каждом районе машины оставить. Но идея заключалась в работе через центр.

Вся работа заняла пять часов

Если теперь на полученные маршруты отправить те 43 машины, то получится, что они за час обработают 350 километров. Чем больше машин и часов работы, тем, соответственно, быстрее Краснодар можно избавить от снега.

- Вся работа заняла у меня часов пять. Большую часть времени у меня забрал поиск данных об организациях, - рассказал Владислав Мошиков.

Не в пустоту

Мэрия Краснодара обратила внимание на проект и пригласила Владислава на беседу. Они были приятно удивлены и попросили более детально рассказать о своем проекте.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Евгений Беляков в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0FM) заявил, что о проекте знает, но считает его еще сыроватым.

- У нас улицы, особенно центральные, довольно широкие: по 6-8 полос. Грейдер за один проезд очищает только одну полосу. То есть, чтобы полностью очистить ул. Северную, нужно сделать 8 кругов, - заявил в эфире Евгений Беляков.