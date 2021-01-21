Вонючее море: в Краснодаре улицу затопили сточные воды

Фото: vk.com/typical_krd

Улицу Клиническую в Краснодаре уже топило: два года назад из-за прорыва канализации здесь даже остановили движение трамваев. Они банально не могли проехать. Воды было так много, что водители не рисковали. Боялись ступить в вонючую жижу и жители домов по соседству. Обходили ядерную реку за пару кварталов.

На устранение прорыва ушло три дня. Трамваям пришлось сменить ветки, местным жителям – искать новые способы добраться на работу или учебу. Тогда коммунальщики заменили ветхий участок канализационного коллектора.

С чем связан нынешний прорыв, неизвестно. «Краснодар Водоканал» не смог предоставить «КП» – Кубань» оперативный комментарий. Известно, что вонючее море развернулось на участке от улица Выставочной до Юннатов.

- Вода уже добралась до улицы Клинической, – делится автор видео в социальных сетях. – Под подъездами уже все затопило.

На кадрах видно, что вонючая жижа добралась даже до трамвайных путей. Но не коснулась их: остановилась в паре десятков сантиметров. Поэтому в четверг, 21 января, трамваи ходили по расписанию.

- К деньгам же ну, – шутят краснодарцы.

Местных жителей это не успокоило. Чтобы выйти из подъезда, они искали новые способы отхода. Вода подобралась вплотную к козырькам, как видно на записи.

Как стало известно «КП» – Кубань», за проблему взялись в мэрии города. Администрация подала заявку на устранение проблемы на улице Клинической.

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