Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 января 2021: закрыты 12 классов в 12 школах региона

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 22 января 2021 года.

В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. По последним данным в регионе 198 зараженных. Среди них 10 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 31,7 тысяч.

- Сейчас 127 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1275 человека в крае скончались от коронавируса.

В крае из-за опасности распространения инфекции переведены на обучение дома с применением дистанционных технологий более 350 школьников.

Всего закрыты 12 классов в 12 школах Краснодар и Сочи, а также - Туапсинского, Новокубанского, Курганинского и Кущевского районов.

Кроме того, по данным регионального министерства образования, науки и молодежной политики из-за подтвержденных случаев ковида закрыты десять групп в пяти детских садах краевого центра, Геленджика, Кореновского, Темрюкского и Приморско-Ахтарского районов. Всего домой отправлены 182 воспитанника.

Не обошел карантин и средние специальные учебные заведения: в Анапском сельскохозяйственном техникуме закрыта одна группа, где обучаются 12 студентов.

- Для профилактики распространения опасной инфекции около 60 тысяч студентов 45 вузов и сузов учатся по смешанной форме, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве. - В 17 вузах более 18 тысяч человек переведены на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

Сочинский государственный университет и Анапский филиал Московского педагогического госуниверситета полностью остаются на дистанционном формате обучения.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 22 января 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 61 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 22 января 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 1 пациента.

Коронавирус в Сочи 22 января 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 17 человек.

Коронавирус в Геленджике 22 января 2021

В Геленджике за последние сутки выявлены 8 инфицированных.

Коронавирус в Туапсе 22 января 2021

В Туапсинском районе за последние сутки выявлены семь новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 22 января 2021

В Ейском районе за минувшие сутки нет заболевших.