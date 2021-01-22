«Мы попали на миллион рублей». Гандбольный клуб «Кубань» лишился денег из-за отмены матча в Лиги Европы

Фото: пресс-служба ГК Кубань

20 февраля «Кубань» в матче женской Суперлиги уступила «Ладе» в Тольятти – 22:25. После игры краснодарская команда уехала в отель и ждала вылета в Москву. Оттуда в четверг утром она отправлялась в Париж, на матч групповой стадии Лиги Европы с французским «Флери Луаре». Он должен был пройти в Орлеане 23 января.

- После игры с «Ладой» был ужин. После него мы разошлись по номерам. Затем нам позвонили и сказали: «Собрание через пять минут», – говорит «КП» – Кубань» Диана Голуб, игрок краснодарского клуба. – Так нам объявили, что мы никуда не летим, а игра перенесена. Конечно, мы расстроились. Готовились к этому матчу. Есть и плюсы. Мы лучше подготовимся к этой игре, отдохнем.

Перенесли игру из-за семидневной самоизоляции во Франции. Уйти на нее обязаны все граждане, прибывшие из-за пределов Евросоюза.

- Новые правила въезда во Францию вступили в силу 18 февраля. «Кубань» не добилась от соперника, существуют ли исключения для профессиональных команд, – говорит Николай Буянов, руководитель пресс-службы ГК «Кубань».

Не получив ответа, «Кубань» обратилась в Европейскую гандбольную федерацию. Та приняла решение о переносе матче.

- 90-95% потраченных денег «Кубань» уже не вернет. Билеты во Францию в обе стороны стоили около миллиона рублей. Это огромные деньги для клуба. Сейчас игра перенесена. Но мы не понимаем, кто возьмет на себя расходы на новую поездку во Франции. Ехать опять за свой счет – сомнительное удовольствие. Если даже обе игры перенесут в Краснодар, то мы не знаем, где их провести. У всех дворцов спорта есть расписание, – говорит Буянов.

Николай добавляет, что «Кубань» вышла на связь с «Флери Луаре» за неделю до игры, когда стало известно о новых правилах самоизоляции во Франции. Ответа от соперника она не получила. Французы кормили завтраками и обещали все решить, но сдались за три дня до игры.

- Мы пять дней теребили их. Хотели получить ответ. Тогда могли бы отметить билеты. Но сообщение о переносе игры пришло 20 февраля в 20:00 часов. Мы физически не могли ничего отменить. У нас же обычные билеты, не бизнес-класс. Если бы мы брали билеты по другим тарифам, они бы стоили в два раза больше, – добавляет глава пресс-службы «Кубани».

В ближайшее время «Кубань» обратится в Европейскую гандбольную федерацию, чтобы узнать о выходе из сложившейся ситуации.