На Кубани ДПСников уволили после жалоб на поборы в роте

После жалоб полицейские остались без работы

В прошлом году командира отдельного взвода ДПС по Гулькевичскому району показательно задержали на глазах у коллег во время совещания.

- В следственном комитете находится материал проверки о злоупотреблении должностными полномочиями командиром взвода. Для разбирательств необходимо его доставить к месту, - протараторил один из силовиков.

После чего люди в масках подняли сотрудника полиции с места и, захлопнув на запястье наручники, вывели из зала.

Оказалось, что на майора пожаловались его подчиненные. Четверо ДПСников обратились в оперативные службы и рассказали, что командир вымогает деньги за покровительство по службе. Но позже сами не рады были этому. Началась проверка.

Через несколько месяцев полицейские поменяли показания, они взяли все свои слова назад.

- Мы добровольно передавали деньги на общественные нужды взвода, - как один отвечали при разбирательствах мужчины и от ранее поданных ими заявлений наотрез отказались.

Приближенные к работе дорожной инспекции служащие, по понятным причинам на условиях анонимности, предположили, что ДПСников могли просто запугать.

После жалоб их с позором уволили с органов с припиской: за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Инспекторы не смогли предоставить доказательств о передаче денег начальству, и, получается, оклеветали его.

Как выяснила «Комсомолка», сам командир взвода во время проверки находился на больничном. И теперь ему грозит лишь дисциплинарная ответственность. А вот уволенные полицейские, возможно невезучие правдорубы, теперь проходят по делу о заведомо ложном доносе.

Также от источника в правоохранительных органах «Комсомолка» узнала, что в конце прошлого года облава была в Кореновском районе. Там тоже около десятка ДПСников пожаловались на своего командира. Начальника этого взвода также задержали, но чем закончатся разбирательства в этом муниципалитете, пока неизвестно.

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