Города Кубани обработают от коронавируса: где пройдет дезинфекция

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Эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае остается напряженной. Уже не одну неделю на Кубани ежедневно фиксируется более 190 новых случаев заражения. В среду, 21 января, в Краснодаре появились две мобильные лаборатории, где прививают от страшной инфекции. Еще одна заработала на следующий день, в пятницу. Отбоя от желающих сделать прививку нет. Люди занимают очередь с самого утра, чтобы не мерзнуть на морозе два часа.

Еще один шаг к стабилизации ситуацию – санитарная обработка улиц от коронавируса. Она пройдет в городах Кубани 23 января. Рабочие займутся дезинфекцией остановок общественного транспорта, лавочек и памятников.

Например, в Краснодаре целый день будет вестись обработка улицы Красной. Уже в пятницу, 22 января, в краевом центре будут продезинфицированы остановки и пешеходные переходы на улицах Офицерская, Северная, Рашпилевская и Коммунаров

— В Краснодаре возобновили обработку территорий с применением дезинфицирующих и антисептических препаратов. Во время похолодания коммунальные службы вели расчистку и обработку тротуаров противогололедным материалом. С наступлением плюсовых температур масштабная дезинфекция общественных территорий продолжена, — заявил заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

Также обработают центр города в Анапе. На Черноморское побережье коммунальщики займутся дезинфекцией улиц Астраханской и Горькой и Театральной площади.

«Управление ЖКХ приносит извинения за временные неудобства и просит выбирать обходные пути, чтобы не мешать работе коммунальщиков», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.

Работы по обработке улиц пройдут и на центральных улицах Сочи. Отмечается, что для дезинфекции применяются средства в соответствии со строгими рекомендациями Роспотребнадзора. Помимо остановок и лавочек, во всех городах коммунальщики займутся дезинфекцией детских площадок и зеленых зон.

Также на Кубани не прекращается работа по ежедневной обработке общественного транспорта. Салоны проходят дезинфекцию перед выходом на работу и после нее.

- Препаратом «Бетадез» дезинфицируются контактные поверхности в местах общего пользования многоквартирных домов Краснодара — подъездов, поручней, лифтов, – добавили в пресс-службе мэрии Краснодара.