До плюс 14: Узнали, какой будет погода на выходных в Краснодарском крае

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Аномальные морозы в Краснодарском крае подошли к концу. Уже в пятницу, 22 января, столбики термометров поползли вверх. Сегодня в большинстве районов края установилась весенняя погода. Но это только начало. Уже в субботу, 23 января, воздух прогреется до плюс 14 градусов. Теперь холодно будет только ночью.

- На выходных осадков практически не увидим. Ночью в южных районах края столбики термометров опустятся до минус одного – минус четырех градусов. Да, в предгорье, на Северо-Востоке и Севере Кубани пока еще будет холодно: минус один – минус шесть ночью. Но это временно, – сказал «КП» – Кубань» начальник краснодарского гидрометцентра Вилен Оганов.

Уже днем столбики термометров покажут плюсовые значения. В предгорье и Севере Краснодарского края воздух прогреется д0 4-6 градусов, в южных – до девяти.

- В отдельных районах ожидаем сильное потепление – до плюс 14. В Краснодаре также осадков не ожидается. Ночная температура будет около нуля, дневная – в пределах десяти градусов. В субботу еще будет прохладно – 6-8 градусов выше нуля, а уже в воскресенье воздух прогреется до десяти, – добавил специалист.