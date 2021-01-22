В Краснодаре полиция установила личность лихача на BMW, который устроил дрифт в центре города

В полиции Краснодара сообщили новые факты о резонансном происшествии

В Краснодаре полиция установила личность лихача на черном BMW, который устроил дрифт на улице Красной. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

В сети появилось видео, как на улице Красной водитель иномарки устроил заезд, и просто чудом не врезался в припаркованный на обочине Бентли. Лихача, судя по всему, снимали его друзья, они комментировали происходящее:

- Нормально, нормально, - говорит мужской голос в камеру, когда BMW заносит на поворотах. А в конце ролика все радуются, что машина не врезалась в Бентли.

В полиции Краснодара «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили новые факты о резонансном происшествии.

- Сотрудники ДПС установили личность пассажира автомобиля, - пояснил официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко. - Им оказался 29-летний житель республики Дагестан. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Кроме того, он будет привлечен к ответственности за неуплату штрафов в срок. В данный момент нарушитель задержан.

По словам Артема Коноваленко, уже удалось установить местонахождение черного BMW и его владельца. Но за рулем в момент дрифта был другой гражданин. Его личность установлена, водителя разыскивает полиция.