Повышая градус: синоптики рассказали, что на Кубани будет с морозами и снегом Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Краснодарском крае непредсказуема. После нового года температура воздуха на Кубани прогрелась до непривычно высоких отметок, а спустя неделю опустилась до рекордно низких значений.

Например, столбики термометра в Краснодаре показывали минус 17,5 градусов. Сейчас природная стихия отступила. Уже в пятницу, 22 января, столбики термометров взмыли вверх. Воздух прогрелся до плюсовых значений, а на улице начал таять снег.

Об аномальной жаре говорить пока рано. Но от зимней одежды уже можно отказаться. На выходных в Краснодарском крае воздух прогреется до плюс 14, и это только начало.

- Температурных качелей больше не будет. Температура воздух будет только повышаться. Особенно это касается южной части Краснодарского края. Здесь воздух прогреется до 15-16 градусов тепла, – сказал «КП» – Кубань» начальник краснодарского гидрометцентра Вилен Оганов.

Также на неделе возможны осадки. Это связано с циклоном, который пройдет через Краснодарский край.

- В предгорьях Кубани возможен снег с дождем. На остальной территории края прогнозируем дождь. Возможно, ночью будет небольшое выпадение мокрого снега, – добавил специалист.

На будущей неделе в Краснодаре температура воздуха прогреется до плюс 13-15 градусов.