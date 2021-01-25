Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 января 2021: в Краснодаре заработал третий мобильный пункт вакцинации от COVID-19

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 23 января 2021 года.

В Краснодарском крае продолжает увеличиваться число больных коронавирусом. По последним данным в регионе 199 зараженных. Среди них 17 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 составило 31959.

- Сейчас 120 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 118 – на ИВЛ, двое – на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1294 человека в крае скончались от коронавируса.

В пятницу, 22 января, в Краснодаре заработал третий мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Только за первый день, 20 января, в краевом центре привились от страшной инфекции 125 человек.

Третий мобильный пункт расположился на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса «Красная Площадь». Как и остальные, он работает ежедневно. График работы пункта: с 10 до 17 часов.

- Вакцинация для жителей края проводится бесплатно. Для ее прохождения достаточно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС, – сказали «КП» – Кубань» в оперативном штабе региона. – Если у обратившегося есть признаки острого респираторного заболевания или повышения температуры тела, даются рекомендации по наблюдению и лечению. Вакцинация переносится на более поздний срок.

После первой прививки человек получает сертификат на второй компонент вакцины. Она будет введена через 21 день.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 23 января 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 61 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 23 января 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получил 1 пациент.

Коронавирус в Сочи 23 января 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 22 человек.

Коронавирус в Геленджике 23 января 2021

В Геленджике за последние сутки выявлены 4 инфицированных.

Коронавирус в Туапсе 23 января 2021

В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 14 новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 23 января 2021

В Ейском районе за минувшие сутки нет заболевших.