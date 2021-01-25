Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 января 2021: в Краснодаре заработал третий мобильный пункт вакцинации от COVID-19
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 23 января 2021 года.
В Краснодарском крае продолжает увеличиваться число больных коронавирусом. По последним данным в регионе 199 зараженных. Среди них 17 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 составило 31959.
- Сейчас 120 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 118 – на ИВЛ, двое – на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1294 человека в крае скончались от коронавируса.
В пятницу, 22 января, в Краснодаре заработал третий мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Только за первый день, 20 января, в краевом центре привились от страшной инфекции 125 человек.
Третий мобильный пункт расположился на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса «Красная Площадь». Как и остальные, он работает ежедневно. График работы пункта: с 10 до 17 часов.
- Вакцинация для жителей края проводится бесплатно. Для ее прохождения достаточно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС, – сказали «КП» – Кубань» в оперативном штабе региона. – Если у обратившегося есть признаки острого респираторного заболевания или повышения температуры тела, даются рекомендации по наблюдению и лечению. Вакцинация переносится на более поздний срок.
После первой прививки человек получает сертификат на второй компонент вакцины. Она будет введена через 21 день.
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