Момент взрыва на цветочном рынке Краснодара попал на видео

Есть пострадавший, из огня эвакуированы 100 человек

Момент взрыва на цветочном рынке Краснодара опубликован в соцсетях. Видео подтвердило версию о разгерметизации газового баллона.

В 20:26 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в районе Цветочного рынка, напротив дома по улице Владислава Посадского.

В 20:27 незамедлительно к месту вызова направлены пожарно-спасательные подразделения.

В 20:36 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит возгорание в здании предварительно на общей площади 150 квадратных метров.

- Подано три ствола "Дельта", работает три звена газодымозащитной службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте находится служба пожаротушения. Организован штаб пожаротушения. Информация уточняется.

- Есть пострадавший, из огня эвакуированы 100 человек, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На месте находятся сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин возгорания и обстоятельств произошедшего.

По данным источника в экстренных службах, на Цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа из-за разгерметизации газового баллона.