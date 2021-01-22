Подробности страшного пожара в Краснодаре в районе цветочного рынка: взрыв и последующее возгорание произошли в супермаркете

Момент взрыва на цветочном рынке Краснодара
Подробности взрыва в Краснодаре в районе цветочного рынка сообщил источник в экстренных службах. Один человек погиб на месте, двое с ожогами госпитализированы. Взрыв и последующее возгорание произошли в местном супермаркете.
Момент взрыва на цветочном рынке Краснодара попал на видео. Эти кадры еще раз подтвердили предварительную версию - разгерметизация газового баллона.
В 21:56 пожар был полностью ликвидирован. Ранее, в 21:21 огонь удалось локализовать.
Напомним, что информацию о пожаре диспетчер Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России получил в 20:26. Торговое здание загорелось на улице Владислава Посадского.
В 20:27 незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. В 20:36, когда к месту взрыва прибыло первое подразделение, оперативно установили, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.
- Было подано три ствола "Дельта", задействованы три звена газодымозащитной службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Представитель пресс-службы обратил внимание, что на месте ЧП организован штаб. За ситуацией продолжают следить сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Причины возгорания и обстоятельств произошедшего устанавливаются.
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Причиной стала разгерметизация газового баллона.