Подробности страшного пожара в Краснодаре в районе цветочного рынка: взрыв и последующее возгорание произошли в супермаркете

Момент взрыва на цветочном рынке Краснодара

Подробности взрыва в Краснодаре в районе цветочного рынка сообщил источник в экстренных службах. Один человек погиб на месте, двое с ожогами госпитализированы. Взрыв и последующее возгорание произошли в местном супермаркете.

Момент взрыва на цветочном рынке Краснодара попал на видео. Эти кадры еще раз подтвердили предварительную версию - разгерметизация газового баллона.

В 21:56 пожар был полностью ликвидирован. Ранее, в 21:21 огонь удалось локализовать.

Напомним, что информацию о пожаре диспетчер Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России получил в 20:26. Торговое здание загорелось на улице Владислава Посадского.

В 20:27 незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. В 20:36, когда к месту взрыва прибыло первое подразделение, оперативно установили, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

- Было подано три ствола "Дельта", задействованы три звена газодымозащитной службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы обратил внимание, что на месте ЧП организован штаб. За ситуацией продолжают следить сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Причины возгорания и обстоятельств произошедшего устанавливаются.

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Причиной стала разгерметизация газового баллона.