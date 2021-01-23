Сын на Кубани убил родителей и бросил их тела возле вулкана

Фото Светланы Маковеевой

«КП Кубань» стали известны подробности жуткого убийства в Темрюкском районе, где 36-летний мужчина лишил жизни родителей. Сделал он это из-за своего недовольства тем, что отец и мать заставляли его лечиться от алкоголизма.

Все произошло неподалеку от станицы Варениковской, на старой турбазе, рядом с местным грязевым вулканом Шуго. По всей видимости, мужчина давно замышлял убийство, потому что 11 января взял из отцовского сейфа карабин «Сайга»,и выстрелил 60-летнему папе в голву, убив его наповал.

После этого он решил расправиться и с 57-летней матерью. Женщину ее сын дважды ударил прикладом, после чего женщина перестала подавать признаки жизни.

Тело отца убийца вывез к вулкану и бросил там. Труп вечером того же дня обнаружила местная жительница.

Фото Светланы Маковеевой

Как оказалось, мать поначалу оставалась жива и сумела отползти в поисках помощи от турбазы на 500 метров, но затем силы покинули ее и женщина умерла.

Изувер затем сел в автомобиль «Нива» и поехал в Новороссийск, где и был вскоре задержан полицией. В его машине обнаружен карабин и многочисленные пятна крови. Под давлением неопровержимых улик убийца признался в содеянном.

Фото Светланы Маковеевой

- Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР в рамках расследования уголовного дела об убийстве 60-летнего местного жителя и его 57-летней супруги по обвинению в совершении данного преступления задержан их 36-летний сын,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.