Доездился: в Краснодаре полицией задержан участник опасного дрифта на BMW на улице Красной

Фото ВК Типичный Краснодар

В Краснодаре полицией задержан водитель автомобиля BMW,устроивший лихой дрифт в самом центре города-на улице Красной.

Как ранее сообщалось, молодой человек за рулем иномарки решил продемонстрировать свое мастерство вождения друзьям, но выбрал для этого одну из наиболее оживленных улиц Краснодара.

Фото ВК Типичный Краснодар

Фото и видео заезда выложено в соцсетях. Машина петляет по Красной, создавая серьезную опасность для других машин. Участникам гонки происходящее показалось весьма забавным.

Фото ВК Типичный Краснодар

Забавой это оставалось до того момента, как водителя задержала полиция.

Сейчас молодой человек доставлен в суд, который определит ему меру наказание за его выходку.

Фото ВК Типичный Краснодар

- Полицией задержан 23-летний житель Дагестана. Установлено, что ранее молодой человек неоднократно грубо нарушал ПДД,в том числе нарушения связаны с выездом на встречную полосу, опасным маневрированием и неуплатой штрафа. Ранее он уже лишался прав управления автомобилем сроком на 1 год,- сообщил представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.