Несанкционированный митинг 23 января 2021 года в Краснодаре: фото,видео

Фото Кирилл Вершинин

Несогласованная с властями акция прошла 23 января в Краснодаре.

Фото Кирилл Вершинин

Ее участники-в основном молодые люди из числа студентов краснодарских ВУЗов собрались днем у Александровской арки и отравились в шествие по центру города, по улице Красной.

Фото Кирилл Вершинин

Вокруг было немало полицейских, которые вели себя предельно корректно ,и даже несколько раз перекрывали движение для прохода демонстрантов.

Фото Кирилл Вершинин

Никаких экстремистских действий ,драк и других эксцессов во время акции не произошло. Нет официальной информации и о задержаниях во время шествия.

Акция завершилась митингом у здания краевой администрации.

Фото Кирилл Вершинин

Полиция следила за порядком, а участники акции даже собрали после себя мусор с площади у администрации.