"Это надругательство над мемориалом": казачье войско готовит заявление в полицию на парня, показавшего зад на памятнике

Фото ВК

Как ранее сообщалось, массовая несанкционированная акция в центре Краснодара в целом прошла без особых эксцессов.

Исключением может послужить момент, когда юноша счел хорошей идеей забраться на памятник казакам-первопроходцам у здания администрации края на улице Красной. При этом молодой человек посчитал еще более удачной идеей спустить брюки и показать присутствующим ягодицы.

Многие участники акции были возмущены подобными действиям, освистали его и вскоре заставили юношу прийти в себя и спуститься вниз.

- Слезай быстро, дурак! Памятник-то тут при чем? - кричали ему снизу.

Произошедшее сняли на видео и опубликовали в соцсетях. И вскоре последовала реакция на этот случай от представителей Кубанского казачьего войска. Казаки расстроены и возмущены случившимся.

- Уверены, для всех здравомыслящих людей теперь очевидны последствия таких «прогулок» и уровень культуры участников. Произошедшее – акт вандализма, надругательство над одним из главных для казаков и всех жителей Краснодарского края мемориалом, - говорится в заявлении ККВ.

В войске напомнили, что мемориал, на который забрался парень - памятник казакам-первопроходцам. Они основали Кубань, работали на земле и заложили основу развития региона.

- Казаки многое сделали для нашей страны, в любые времена защищали ее и свой народ, - указано в заявлении войска. - И современное казачество продолжает верой и правдой служить своему Отечеству. Мы знаем, что кубанская молодежь с уважением относится к истории родного края, к мемориалам, которые хранят память о великих людях и событиях.

В Кубанском казачьем войске тоже уидели то, что все собравшиеся на площади осудили этот поступок.

Представители Кубанского казачьего войска также заявили, что не намерены «спускать на тормозах» такое поведение. И парень должен ответь за свое поведение. Сейчас ККВ готовит заявление в полицию.