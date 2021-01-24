Коронавирус в Краснодарском крае 24 января: все больше жителей Кубани прививаются от COVID 19

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По данным регионального Минздрава, за сутки в регионе подтверждено 194 случая заражения коронавирусом . Возраст пациентов от шести месяцев до 95 лет.

В Краснодаре выявлено 57 случаев, в Сочи – 27, в Белореченском районе – 16, в Геленджике – 13. По десять заболевших в Апшеронском районе и Горячем Ключе. Семь – в Анапе. По шесть положительных результатов в Кореновском и Темрюкском районах. По пять – в Туапсинском и Усть-Лабинском.

- По четыре новых пациента в Выселковском, Ленинградском и Тихорецком районах, три – в Абинском. По два человека выявлено в Новороссийске, Кавказском, Славянском и Тимашевском районах. По одному – в Динском, Ейском, Красноармейском, Новопокровском, Гулькевичском, Новокубанском, Крымском, Мостовском и Павловском,- сообщают в Минздраве края.

Между тем, все больше жителей региона прививаются от коронавируса. В крае работают 100 прививочных пункта, причем три из них мобильные и расположены в Краснодаре.

На данный момент вакцинировались от опасной болезни более 18 тысяч жителей Кубани, более половины из них-медики. Вскоре в регион доставят большую партию вакцины более чем на 230 тысяч доз.

В Сочи обсуждают проведение в 2021 году массовых зрелищных мероприятий, несмотря на то, что пандемийные ограничения пока не сняты.