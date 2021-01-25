Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 января 2021 года: среди привитых жена губернатора

Прививку делают бесплатно

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 25 января 2021 года.

В Краснодарском крае продолжает увеличиваться число больных коронавирусом. По последним данным в регионе 192 зараженных. 20 человек умерли от коронавируса за сутки.

- Вакцинация для жителей края проводится бесплатно. Для ее прохождения достаточно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС, – сказали «КП» – Кубань» в оперативном штабе региона. – Если у обратившегося есть признаки острого респираторного заболевания или повышения температуры тела, даются рекомендации по наблюдению и лечению. Вакцинация переносится на более поздний срок.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что его супруга сделала укол иммунитета.

- Чувствует себя хорошо. Все нормально, - написал он в своем тг-канале.

После первой прививки человек получает сертификат на второй компонент вакцины. Она будет введена через 21 день.

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