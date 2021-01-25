На Кубани при загадочных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница: что известно на данный момент

Виктория Костенко. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В Красноармейском районе Краснодарского края продолжаются поиски загадочно пропавшей 14-летней Виктории Костенко. Вот уже больше суток девушка не выходит на связь с родными. «КП» - Кубань» выяснила, что известно на данный момент.

24 января 2021 года школьница ушла из дома на улице Кузнечной в станице Новомышастовской. Только когда ребенка в комнате не обнаружили, родители начали бить тревогу.

Дело в том, что о своем маршруте девочка никому не сообщила - о том, куда она направилась, родные не знают. При этом в какой-то момент школьница перестала брать трубку.

Родные пытались разыскать дочь через друзей и одноклассников, но все тщетно. В итоге за помощью они обратились к правоохранителям и поисковому отряду "Лиза Алерт" в Краснодарском крае. Сутки активных поисков пока не увенчались успехом.

По некоторым данным, школьница могла уехать в Краснодар, но пока эта информация проверяется.

Известно, что к работе уже подключились следователи.

- Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения девочки, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего.

ВАЖНО!

Виктория - ученица школы №12, что находится в станице Новомышастовской. На вид ей 17 лет, рост 160-165 сантиметров, девочка среднего телосложения, глаза карие, волосы каштанового цвета до плеч.

В день исчезновения она была одета в куртку серо- зелёного цвета, серые джинсы, белую кофту, ботинки черного цвета. Вероятно, с собой школьница взяла красный рюкзак.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей девочке, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (86165) 3-31-71 или 02.