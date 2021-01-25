Краснодарский врач объяснил, чем опасен отказ от второй части «Спутник V»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае полным ходом идет вакцинация от коварной инфекции. Прививки от ковида кубанцам делают не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. "Укол здоровья" можно получить на Главной городской площади около мэрии, на территории ТРК «Красная Площадь», а также внутри торгового центра на третьем этаже. Причем, судя по очередям, которые выстраиваются ежедневно, желающих защититься от коронавируса много. По последним данным, число случаев заболевания коронавирусом - 32543. А прививку от COVID-19 сделали уже более 18 тысяч жителей региона.

Людям сейчас колют двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Суть этого препарата в том, что сначала человеку вводят одну дозу, а через 21 день – вторую часть. Это сделано специально. Если одна из доз сработала слабо, потому что в организме есть иммунитет к этому типу вируса, то вторая гарантированно обеспечит защиту. При этом врачи говорят – если не прийти на повторную прививку, то велик риск заболеть коронавирусом из-за низкого уровня антител. Таким мнением с «КП» - Кубань» поделились иммунолог одной из частных клиник Краснодара Вера Федорова.

- При отказе от второй прививки повышается риск заразиться коронавирусом. Без второй бустерной дозы эффективность вакцинации будет очень низкой, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Вера Федорова. - Двухэтапная схема иммунизации хорошо известна в мире и считается очень эффективной. Поэтому, если вы сделали первый укол, обязательно наведайтесь в медучреждение вновь – за дополнительным, для увеличения эффективности защиты.

По словам специалиста, побочные эффекты могут появиться после любого из этапов вакцинации, однако заразиться от укола нельзя.

- Это вакцина нового поколения представляет собой определенные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин S - белок оболочки коронавируса. Именно в отношении него и вырабатываются антитела, - объясняет Вера Федорова. - Но вакцина не содержит коронавирус, вызывающий COVID-19, и возбудителей болезни, поэтому заразиться после прививки невозможно. Заболевание COVID-19 после первой прививки — совпадение. Но, скорее всего, это следствие того, что человек уже ранее был инфицирован, просто симптомов не было, тесты на присутствие ковида и антител к нему тоже могли быть отрицательными.

НА ЗАМЕТКУ

В большинстве случаев побочных эффектов у привитых людей не наблюдают. В редких случаях возможны повышение температуры тела, головная боль, слабость, усталость, боль в мышцах и суставах, заложенность носа, першение в горле, сыпь, аллергические реакции.

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